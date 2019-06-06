Чубайс: прототип современного гибридного локомотива для РЖД будет готов к концу года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Прототип первого современного российского маневрового железнодорожного локомотива с отечественным гибридным приводом на литий-ионных аккумуляторах планируется создать к концу текущего года, сообщил ТАСС в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Роснано Анатолий Чубайс.

"Шаг номер один в появлении первого маневрового локомотива на гибридной тяге, - разработка технического задания (ТЗ) и согласование его с РЖД. Шаг номер два - создание под это ТЗ первого прототипа локомотива. Надеюсь, что в этом году он появится. Следующий шаг - за одним прототипом, который пройдет предварительно испытания в РЖД, следует опытная партия в пять штук. Это, предварительно, 2022 год. И если эта опытная партия подтвердит свои характеристики, тогда уже появляется серия, там более 100 штук. Вот такой вот четырехлетний цикл разработки", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Роснао", ОАО "Российские железные дороги" и "Трансмашхолдинг" на ПМЭФ-2019 подписали трехстороннее соглашение о создании экологически чистых маневровых локомотивов с использованием гибридного привода на базе отечественных литий-ионных аккумуляторных батарей для работы на пассажирских вокзалах крупных городов.

Подписанный документ предусматривает возможность поставки в адрес РЖД 131 локомотива в течение шести лет после приемки первой машины. "Трансмашхолдинг" разработает и произведет локомотивы, дочерняя компания "Роснано" "Лиотех" поставит для них литий-ионные тяговые батареи.

Чубайс отметил, что появление такого современного маневрового локомотива не только экономически эффективно, но и решает ряд важных экологических задач, поскольку сегодня на железных дорогах используются дизельные локомотивы, загрязняющие окружающую среду.

"Не просто дизельные, а все на старых дизелях, с тяжелыми условиями, прямо скажем, по выхлопу, с тяжелыми условиями по шумам. А тепловоз в нашей реальной жизни - это, как правило, городская черта, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Новый локомотив решает эти экологические проблемы", - сказал Чубайс.

О новых локомотивах

Локомотивы на базе аккумуляторных батарей разрабатываются, как правило, специально для работы в условиях депо, расположенных в больших городах. Их основное назначение - работа на пассажирских вокзалах и в курортных зонах, наиболее чувствительных с экологической точки зрения. По сравнению с традиционными тепловозами они демонстрируют существенное сокращение выхлопов, радикальное снижение шума при работе и позволяют снизить воздействие тягового парка на окружающую среду. Использование гибридного привода на локомотивах позволит операторам подвижного состава существенно снизить расходы в течение жизненного цикла.

Маневровые локомотивы с гибридным приводом и тяговыми литий-ионными накопителями энергии разрабатываются и внедряются в эксплуатацию многими передовыми производителями тягового подвижного состава в Европе, Японии, Китае и других странах, это новое и активно развивающееся направление.

Международный экономический форум

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.