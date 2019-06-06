Nestle инвестирует 4,3 млрд рублей в расширение калужского завода домашних кормов

ТАСС, 6 июня. Компания "Нестле Россия" (Nestle) инвестирует более 4,3 млрд рублей в расширение и модернизацию завода по производству кормов для домашних животных "Нестле Пурина ПетКер" в Калужской области. Специальный инвестиционный контракт подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба правительства региона.

"Крупнейший в мире производитель продуктов питания инвестирует свыше 4,3 миллиардов рублей в расширение и модернизацию производственных мощностей фабрики "Нестле Пурина ПетКер" по производству кормов для домашних животных в индустриальном парке "Ворсино" Калужской области", - говорится в сообщении.

Средства будут вложены в строительство двух производственных линий по производству влажных кормов. Ввести в эксплуатацию их планируется в 2020 году, отметили в пресс-службе правительства Калужской области. Всего в модернизацию производства в 2019 году компания намерена инвестировать порядка 22 млрд рублей.

"Подписание второго регионального специального инвестиционного контракта с компанией "Нестле Россия", являющейся одним из первых резидентов индустриального парка "Ворсино", подчеркивает системную работу в создании благоприятных условий ведения бизнеса", - сказал министр экономического развития Калужской области Илья Веселов.

Фабрика "Нестле пурина петкер" в Калужской области выпускает практически полный ассортимент продукции Purina - более 160 наименований кормов для кошек и собак. Продукция реализуется в России и экспортируется в 14 стран, включая страны СНГ, Великобританию, Францию, Италию, Германию. Фабрика в Калужской области является одной из крупнейших в Европе. В ее создание и организацию дистрибуционного центра в индустриальном парке "Ворсино" инвестировано 16 млрд рублей. На предприятии работают 950 человек.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.