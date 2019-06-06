ГСС и "Иркут" в рамках выделения ОАК гражданского дивизиона оценены в более 100 млрд руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Стоимость двух базовых активов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по производству гражданских самолетов - "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) и "Иркут" - в сумме составляет более 100 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь.

В течение этого года гражданский дивизион ОАК планируется выделить в отдельное юрлицо.

"Мы оценивали, да. У нас была проведена оценка профессиональными оценщиками. 45 млрд рублей стоит компания "Гражданские самолеты Сухого", порядка 57 млрд рублей стоит компания "Иркут". Больше 100 млрд [рублей] в целом две компании основные. Есть еще несколько компаний, связанных с ними. Но две основные компании в дивизионе стоят больше 100 млрд", - отметил Слюсарь.

Как сообщалось ранее, совет директоров ОАК принял решение присоединить АО "Гражданские самолеты Сухого", "ОАК - Центр комплексирования" и АО "Новые гражданские технологии" к ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут".

Ранее Слюсарь сообщал ТАСС, что в будущем у дивизиона могут появиться новые акционеры, например российские банки.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.