"Русгидро" планирует ряд проектов с компаниями КНР на Дальнем Востоке и в Сибири

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро" планирует реализовывать проекты на Дальнем Востоке совместно с китайской PowerChina и изучает возможность завершения строительства Крапивинской ГЭС в Сибири, начатого в СССР, с привлечением финансирования China Railway Contruction Corporation и China National Machinery Industry Corporation. Об этом сказал первый замгендиректора "Русгидро" Джордж Рижинашвили, выступая на сессии в рамках ПМЭФ-2019

"Вместе с компанией PowerChina мы планируем также рассмотреть реализацию нескольких проектов на Дальнем Востоке и проекта Крапивинской станции. Мы делаем расчет экономической эффективности проекта и в ближайшее время предлагаем партнерам рассмотреть возможность участия и в данном проекте в случае доказанной экономической эффективности и наличия мер по стимулированию", - сказал Рижинашвили.

В материалах к выступлению отмечается, что Крапивинская ГЭС установленной мощности 300 МВт расположена в Кемеровской области, ее строительство началось в 1977 году, в 1989 году было заморожено.

"По итогам исследования состояния ГЭС будут проработаны различны сценарии достройки электростанции с учетом технической реализуемости и экономической эффективности проекта. "Русгидро" обсуждает возможность и условия привлечения финансирования китайских компаний China Railway Contruction Corporation и China National Machinery Industry Corporation", - отмечается в презентации.

Ранее днем "Русгидро" и PowerChina в рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашение о сотрудничестве, подразумевающее совместную работу с по проектам развития гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) в РФ и проектов сотрудничества на территории третьих стран в области проектирования и инжиниринга.