Спецпредставитель генсека ООН: добыча нефти в Ливии не сократилась с начала конфликта

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Уровень добычи нефти в Ливии остается на том же уровне, что и до эскалации конфликта. Об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гасан Саламе.

"Пока уровень добычи нефти остается на том же уровне, что и в начале конфликта. 4 апреля, когда начались боевые действия, он составлял 1,2 млн баррелей в день. Сейчас мы находимся примерно на том же уровне", - сказал он.

При этом, по словам Саламе, нет никаких гарантий, что конфликт не окажет влияния на нефтедобычу в будущем. "Был ряд инцидентов. Несколько человек были арестованы, несколько сотрудников Национальной нефтяной корпорации похищены. И нет гарантий, что Национальная нефтяная корпорации сохранит единство", - указал он.

4 апреля командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи с целью, по его словам, ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь премьер заседающего в столице Правительства национального согласия Фаиз Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в Триполи вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим главный город страны хафтаровцам.

Все это время на окраинах Триполи не прекращаются позиционные бои. Противоборствующие стороны используют в них боевую авиацию, системы залпового огня и тяжелую артиллерию.