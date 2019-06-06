"Сибантрацит" инвестирует до 60 млрд рублей во второй Северомуйский тоннель на БАМе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Компания "Сибантрацит" планирует инвестирует до 60 млрд рублей в строительство второй очереди Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на севере Бурятии. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" председатель совета директоров группы АЛЛТЕК (контролирующий акционер АО "Сибирский антрацит") Дмитрий Босов.

"Общий объем инвестиций нами планируется на сегодняшний день до 60 млрд рублей. При сегодняшней модели, которую мы рассматриваем, окупаемость должна быть на уровне 7-10 лет", - сказал Босов.

Он подчеркнул, что пока идут переговоры с РЖД, и проект еще не готов к тому, чтобы давать его точные финансовые параметры. "Предполагается [заключение] концессионного соглашения, и в конце строительства тоннель будет передан РЖД. На сегодняшний день мы создали проектный офис и еще никаких инвестиций не осуществляли", - отметил Босов, уточнив, что осуществление проекта планируется без привлечения бюджетных средств.

"В итоге проект должен запуститься, быть закончен через пять лет, что позволит увеличить на 100 млн [тонн] примерно провозную способность железной дороги в направлении Дальнего Востока", - сообщил Босов. Он напомнил, что компания "Сибантрацит" сама обратилась к президенту страны с предложением реализовать проект по строительству второго Северомуйского тоннеля. "Дело в том, что в себестоимости продукции у нас больше чем две трети занимают услуги железной дороги, соответственно, для нас это, в общем-то, с одной стороны, непрофильный бизнес, а с другой стороны, исходя из структуры себестоимости, он для нас профильный. А поскольку недостаточно развитая железнодорожная инфраструктура является сегодня сдерживающим фактором для развития экспорта, то мы вышли с такой инициативой", - пояснил бизнесмен.

Северомуйский тоннель был открыт в декабре 2003 года. Ожидается, что второй тоннель позволит увеличить провозную способность на участке БАМа с 16 млн до 100 млн тонн грузов. "Сибирский антрацит" занимается добычей и экспортом угля наивысшего по международной шкале класса Ultra High Grade, а также инвестированием в расширение железнодорожной и портовой инфраструктуры.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.