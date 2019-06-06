Возможная волатильность рубля не отразится на "Полюсе"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Полюс" не ожидает значительных колебаний рубля, но компания мало зависит от изменения курса национальной валюты, сообщил ТАСС глава золотодобытчика Павел Грачев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы исходим из допущения, что рубль будет сохранять стоимость. С учетом той высокой операционной маржи, которая есть у "Полюса", мы не очень сильно зависим от этих колебаний", - сказал он.

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России с активами в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия). В 2018 году компания добыла 2,4 млн унций золота.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.