Кузбасс и РЖД синхронизируют планы по развитию угольной отрасли и железных дорог

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Руководство РЖД и правительство Кузбасса в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились синхронизировать работу для успешной реализации стратегий развития угольной отрасли и железных дорог. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев по итогам подписания соглашения между РЖД и правительством Кузбасса.

"[Принята в августе 2018 года] стратегия развития угольной отрасли и железных дорог до 2025 года, РЖД планируют инвестировать [в ее реализацию] около 700 млрд рублей, а угольщики практически в два раза больше. Это большой амбициозный проект, который требует внимания и корректировки, вся работа угольщиков и железных дорог должна быть синхронизирована. Мы договорились [руководством РЖД], что будем делать это на плановой основе", - сказал Цивилев.

Губернатор пояснил, что достигнута договоренность о проведении в Кузбассе ежеквартальных расширенных совещаний, в которых будут принимать участие руководители крупных угледобывающих компаний, представители РЖД, Министерства транспорта и энергетики РФ. Первая такая встреча состоится в Кемерове уже 13 июня.

Минэнерго РФ ранее уже рекомендовало угольным предприятиям и РЖД провести многосторонние переговоры, в частности, для решения вопроса о тарифах на железнодорожные перевозки угля с учетом взаимных экономических интересов. На фоне падения рыночной стоимости сырья угольщики с начала текущего года неоднократно поднимали вопрос о том, чтобы скорректировать цены на его транспортировку по железным дорогам. Транспортные расходы на сегодня являются одним из ключевых компонентов себестоимости полезного ископаемого и в сложившейся на рынке угля ситуации оказывают существенное влияние на промышленную отрасль. От стабильности объемов транспортировки угля зависит и развитие железных дорог, считает губернатор Кузбасса.

"Грузооборот угольных компаний в структуре общего грузооборота РЖД достиг почти 45%, и он растет. И этих 45% кузбасских углей - 60% <…> Мы стратегические партнеры", - подчеркнул Цивилев важность взаимодействия.

Кузбасские предприятия обеспечивают не только значительный объем грузооборота РЖД, в регионе производится 85% рельс и 100% промышленных весов для железных дорог, а также вагоны и детали для ходовых частей. Производственные планы и инвестиционные программы по всем этим направлениям также планируется корректировать в ходе систематических переговоров.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.