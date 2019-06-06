Пермские компании поставят "Газпромнефти" оборудование для освоения арктического шельфа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Предприятия Пермского края планируют в 2019 году поставить оборудование для компании "Газпромнефть", которое будет применяться при освоении арктического шельфа. Меморандум о сотрудничестве власти региона и компания подписали на полях Петербургского международного экономического форума.

"Мы сегодня подписали меморандум, дорожную карту подпишем в ближайшие недели. 57 пермских компаний приняли участие в закупочной сессии "Газпромнефть шельф". Очень много предложений, идей, есть продукты, которые имеют перспективу", - сказал журналистам губернатор региона Максим Решетников.

По словам Решетникова, среди пермских компаний, которые имеют перспективу такого сотрудничества - холдинг "Новомет" (занимается производством нефтепогружного оборудования, в том числе систем поддержания пластового давления), кабельный завод "Инкаб", российская оружейная компания "Мотовилихинские заводы" и многие другие.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации губернатора Пермского края, весной делегация "Газпромнефть шельф" посетила регион и ознакомилась с продукцией десяти предприятий.

"Мы заинтересованы в развитии российской промышленности, в частности Пермский край оказывает нам серьезную поддержку. Шельфовые проекты, которые находятся в Арктике, находятся в определенных ограничениях. С компаниями Пермского края мы работаем по нефтепогружному оборудованию, также заинтересованы в энергетическом оборудовании, которое может производиться в Пермском крае. <...> То качество продукции, которое нам предоставляют предприятия Пермского края - не хуже западных аналогов", - сказал заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов "Газпромнефти" Андрей Патрушев.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.