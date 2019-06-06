Университет Иннополис будет готовить кадры, связанные с цифровой трансформацией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Университет Иннополис (Республика Татарстан) в рамках национального проекта "Цифровая экономика" намерен готовить кадры, связанные с цифровой трансформацией. Об этом сообщил в четверг ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

"Это две основные группы кадров - CDO (Chief Data Officer - прим. ТАСС) и CDTO (Chief Digital Transformation Officer - прим. ТАСС). Проще говоря, одни отвечают за стратегию цифровой трансформации, а другие - за ее имплементацию, за ее реализацию, цифровой трансформации. То есть это второй, третий, четвертый управленческие уровни любой структуры государственной власти или коммерческой организации", - сказал он.

Университет Иннополис - российский вуз, специализирующийся на образовании и научных исследованиях в области информационных технологий и робототехники. Вуз функционирует по уникальной для России модели, сочетающей образование, науку и бизнес. Сегодня там работает 81 научно-педагогический сотрудник, учатся 602 студента из 28 стран. В июне 2018 года на базе университета в рамках Национальной технологической инициативы открылся Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники.

Подготовка специалистов для цифровой экономики является одной из задач национальной программы "Цифровая экономика РФ", которая рассчитана на срок до 2024 года и представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа 2018 года президента. Она также включает проекты по нормативному регулированию цифровой среды, созданию цифровой инфраструктуры, информационной безопасности, цифровым технологиям и цифровому госуправлению. Общий объем финансирования программы на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.