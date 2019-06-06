"Полюс" не планирует привлекать партнеров в проект освоения месторождения Сухой Лог

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Полюс" не планирует привлекать партнеров в проект освоения крупнейшего в России золоторудного месторождения Сухой Лог, сообщил ТАСС глава золотодобытчика Павел Грачев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"На сегодня я не вижу потребности в привлечении партнеров", - сказал он.

Доля "Полюса" в компании "СЛ Золото" - совместном предприятии с Ростехом, разрабатывающем месторождение - составляет 68,2%, остальную часть акций контролируют структуры Ростеха.

Грачев подтвердил планы завершить геологоразведочные работы на месторождении в 2020 году, после чего будет готовиться ТЭО проекта. Большая часть работ уже завершена, отметил он.

"Сухой Лог находится в стадии активного ГРР (геологоразведочных работ), мы уже год ведем геологоразведку, пробурено больше половины от общего объема. Завершение этой работы запланировано на 2020 год, по результатам мы получим оценку запасов по JORC по Сухому Логу, сможем завершить ТЭО проекта, которое позволит нам принять финальные решение по источникам финансирования, срокам, размерам капзатрат для начала строительства", - пояснил он.

Как сообщала компания в январе, общий объем ресурсов золота на месторождении Сухой Лог по обновленной оценке составил 63 млн унций.

Ранее компания сообщала, что запуск месторождения планируется в 2026 году, капзатраты на проект составят $2-2,5 млрд. Принятие инвестиционного решения и начало расходования средств в рамках капитальных затрат на строительство намечены на 2020-2021 годы.

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России. Основные производственные объекты группы расположены на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия). Крупнейший акционер "Полюса" компания PGIL (82,44%), бенефициаром которой является сын Сулеймана Керимова Саид.