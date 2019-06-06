Мутко: комиссия по региональному развитию будет собираться раз в несколько месяцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Работа правительственной комиссии по региональному сотрудничеству станет регулярной, заседания планируется проводить не реже, чем каждые три-четыре месяца. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-премьер Виталий Мутко.

"Мы восстанавливаем регулярную работу нашей комиссии по региональному развитию, она будет раз в 3-4 месяца собираться, будем работать с регионами на такой постоянной основе", - сказал он после заседания консультативной комиссии Государственного совета РФ по вопросу "Реализация национальных проектов: возможности и устойчивость региональных бюджетов".

Вице-премьер также сообщил, что в ходе заседания губернаторы из рабочих групп ставили вопрос о межбюджетных отношениях. "В последний год уровень взаимодействия между регионами и правительством России очень высокий, такого, может быть, никогда не было", - добавил Мутко.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.