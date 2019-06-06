Эксперты обсудили на ПМЭФ "умную специализацию" регионов и потенциал развития

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Внедрение новых технологий и системы "Умный город" предоставит российским регионам дополнительные возможности для развития экономики. Такое мнение выразили эксперты сессии "Экономика инноваций: возможности "умной специализации" регионов", которая прошла на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Когда разрабатывалась Стратегия пространственного развития, была поставлена задача - постараться для каждого региона найти факторы, которые позволят дать каждому региону возможности для интенсивного развития. <…> "Умная специализация" - максимальное сочетание всех факторов, которые сложились на территории, которые позволяют быть заметно эффективнее в том или ином направлении и сделать это конкурентным преимуществом субъекта", - отметил замминистра экономического развития РФ Вадим Живулин.

"Умные города"

Региональное развитие - приоритет практически каждой страны, отметил Живулин. Успешные регионы привлекают инвесторов, создающих крупные проекты. "Трудовая мобильность беспрецедентна в мире, мы можем развивать научные подразделения, создавать целые долины, но нужно быть уверенными, что таланты будут жить в комфортной среде", - добавил член правления, управляющий директор ООО "Сибур" Алексей Козлов.

Одним из критериев создания комфортных и современных территорий старший вице-президент ГМК "Норильский никель" Сергей Малышев назвал внедрение системы "Умный город". "Мы подступились к этой теме предварительно, видим, что основной посыл, чтобы заниматься этой темой - улучшение качества жизни. Для нас - компании, которая имеет два из трех активов в суровой климатической зоне <…> - это одна из главнейших тем", - отметил Малышев.

В качестве примера площадки для обсуждения проектов по улучшению территорий эксперты назвали Global City Hackathon, который прошел в Нижнем Новгороде 19-21 апреля. "Региональная повестка выходит во главу угла почти в каждом государстве. Хакатон был мероприятием очень необычным, сам по себе подход, когда айтишники решают городские проблемы, был непривычным", - пояснил Живулин, отметив, что по итогам мероприятия выработан ряд конкретных решений.

Работа над специализацией регионов не должна исключать диверсификацию экономики, отмечают эксперты. "Диверсификация, направленная на добавленную стоимость, позволяет менять специализацию региона в зависимости от конъюнктуры рынка и возникающего спроса. <…> Есть в мире очень много примеров, когда отстающие регионы, города, которые ничего из себя не представляли, становятся мировыми лидерами за счет полной трансформации всей экономики и восприятия властей и жителей, что нужно что-то менять", - пояснил директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов.

Готовность к внедрению инноваций

Развитие информационных технологий и направлений экономики зачастую становится стимулом для развития конкурентных преимуществ регионов. "Думали ли мы десять лет назад, что наши северные регионы будут рассматриваться потенциально центром обработки данных? Что, казалось бы, явный минус в виде холода станет конкурентным преимуществом? Нас этих сюрпризов ждет еще целый ряд. Регион должен быть готов и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения кадров к поддержке любых инвестиционных проектов", - отметил Козлов.

Губернатор Красноярского края Александр Усс подчеркнул важность сотрудничества научного сообщества с предпринимательским в данном контексте. "Связь крупных компаний и соответствующих научно-образовательных структур обеспечивает и развитие науки, и продвигает сами компании. <…> Мы считаем, что в качестве одного из важнейших условий предоставления региональных льгот должно быть следующее - сотрудничество с теми научно-образовательными структурами, которые есть на территории", - сказал он.

Значимость развития отечественных технологий отметил гендиректор компании "Русал" Евгений Никитин. "Сегодня на рынке без предложения нового продукта невозможно будет конкурировать с другими. Так как попали под санкции, мы все понимаем, что все разработки должны быть отечественными, чтобы все компетенции, которые мы нарабатываем, оставались в стране", - считает Никитин.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.