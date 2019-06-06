Пашинян призвал армянскую общину Петербурга инвестировать в экономику Армении

ЕРЕВАН, 6 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг в Санкт-Петербурге провел встречу с представителями армянской общины и призвал их инвестировать в экономику республики, сообщает агентство Арменпресс.

"Каждый армянин должен гордиться теми изменениями, которые происходят в Армении. Они должны воодушевляться, сделать свой шаг и инвестиции для развития нашей родины. В Армении за последний год происходили бурные процессы, и мы уверены, что сможем решить поставленные перед нами задачи. Очень важно, чтобы наша Армения стала авторитетной страной и в регионе, и на международной арене", - сказал глава армянского кабмина.

Он находится в Санкт-Петербурге для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). На полях форума он встретился с Владимиром Путиным, в пятницу запланировано его выступление на ПМЭФ.

Форум проходит с 6 по 8 июня. Его мероприятия объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.