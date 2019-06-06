САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Строительство объездной дороги вокруг Костромы планируется начать в 2021 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"В 2021 году упрдор "Холмогоры" планирует начать строить [объездную дорогу]", - сказал губернатор.

Проект по строительству обхода Костромы включает возведение второго моста через Волгу. Его реализация позволит вывести большегрузный транспорт из центра города и решить экологические проблемы. Сейчас в Костроме функционирует один мост через Волгу, по нему идет большой поток грузового транспорта, он соединяет три федеральные трассы. В день по мосту проезжают около 50 тысяч автомобилей, на нем регулярно возникают пробки, он не справляется с текущей нагрузкой.

"Есть проект 2004 года, он передан федерации, область зарезервировала земельные участки, чтобы при подготовке к строительству обхода, а это 26 км и плюс строительство моста, у подрядчика не возникало дополнительных обременений, связанных с выкупом земли", - сказал Ситников. По словам главы региона, также необходима стадия дополнительного проектирования, так как при разработке проекта в 2004 году учитывались другие технологии и нагрузки на трассу.

В ноябре 2018 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече сенаторов с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом сообщила, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал поручение о строительстве обхода Костромы, объект будет включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Реализация проекта подразумевает возведение нового моста через Волгу.

Проектная стоимость работ оценивалась в сумму около 26 млрд рублей. Как ранее отмечал глава региона, сейчас строительство может обойтись дешевле в связи с появлением новых технологий.