Псковская область намерена отдать "Газпрому" 700 млн рублей долга в течение 10 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Псковской области рассчитывают погасить задолженность в 700 млн рублей перед ПАО "Газпром" в течение 10 лет, при этом компания сохранит все социальные программы, реализуемые на территории региона. Об этом в четверг сообщил ТАСС губернатор Михаил Ведерников в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы договорились о корректировке графика, подписываем этот график на 10 лет. Он не комфортный для нас, конечно, но он выполнимый. Сейчас это 700 млн рублей за 10 лет. И важный момент - при соблюдении этого графика Алексей Миллер (председатель правления "Газпрома") нам пообещал, что они сохранят все социальные программы. Если говорить о стадионах, в основном пришкольных, то восемь таких стадионов в прошлом году они построили. Это для нас существенно", - рассказал Ведерников.

По его словам, к началу 2018 года долг Псковской области перед "Газпромом" составлял почти 1 млрд рублей. Однако региональным властям удалось договориться с руководством компании о реструктуризации задолженности. "Когда Андрей Турчак [губернатор Псковской области до октября 2017 года] подписывал соглашение, оно подписывалось на пять лет, и предполагалось "Газпрому" передать часть сетей стоимостью 600 млн рублей. За пять лет 400 млн рублей вполне себе можно было отдать. Потом, к сожалению, федеральное законодательство такое право изъяло у регионов, и получилось, что мы в течение пяти лет должны отдать сумму в два раза больше", - пояснил губернатор.

Между "Газпромом" и администрацией Псковской области действуют соглашение о сотрудничестве и договор о газификации, а также программа развития газоснабжения и газификации региона до 2021 года. В течение 2005-2017 годов. компания построила в регионе 13 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 275,4 км. Суммарный объем инвестиций "Газпрома" в газификацию области составил 3,67 млрд рублей, а ее уровень увеличен с 32,8% до 43,6%.

Ранее Ведерников заявлял, что для ликвидации задолженности перед газовиками региону нужны дополнительные источники финансирования, для этого власти планируют увеличивать собственную доходную базу, привлекать средства из федерального бюджета, а также использовать механизмы государственно-частного партнерства.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.