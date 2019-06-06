"Полюс" не планирует менять дивидендную политику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Золотодобытчик "Полюс" не планирует менять свою дивидендную политику, сообщил ТАСС гендиректор компании Павел Грачев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Нет", - сказал Грачев, отвечая на соответствующий вопрос.

Дивидендная политика "Полюса" на 2017-2018 годы предполагала выплаты на уровне 30% EBITDA или на уровне $550 млн (в зависимости от того, какой из показателей выше). Начиная с 2019 года, компания будет выплачивать дивиденды по изначально установленным правилам - в размере 30% от показателя EBITDA.

В 2018 году "Полюс" направил на дивиденды 560 млн долларов.

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России с активами в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также Республики Саха (Якутия). В 2018 г. компания добыла 2,4 млн унций золота.

Основной акционер "Полюса" - компания PGIL (78,6%), бенефициаром которой является сын Сулеймана Керимова Саид, free float составляет 20,54%.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.