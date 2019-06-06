Хайнань заинтересован в привлечении малых иностранных компаний из сферы IT и медицины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань заинтересованы в привлечении из-за рубежа малых и средних предприятий из отрасли информационных технологий, медицины, финансовых услуг, образования и туризма. Об этом в четверг в ходе презентации возможностей провинции Хайнань на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил заместитель начальника секретариата партийного комитета провинции Сунь Дахай.

"Мы не приветствуем на острове компании, деятельность которых нанесет ущерб экологии - водным, земельным ресурсам провинции, атмосфере Хайнаня, - сказал Сунь Дахай. - Мы приветствуем малые и средние предприятия, особенно из сферы информационных технологий, отрасли финансовых услуг, медицины, образования. Эти отрасли у нас уже сформированы и отличаются развитой инфраструктурой".

Льготные условия

По словам заместителя начальника секретариата парткома, с целью привлечения иностранного капитала власти КНР обеспечивают целый ряд льготных условий. "Хайнань открывает большое количество возможностей, оказывает финансовую поддержку малым и средним предприятиям, например, предоставляет аренду площадей по сниженной стоимости, - отметил Сунь Дахай. - Мы также продвигаем реализацию принципа "одного окна" - механизма упрощения таможенных процедур, при котором все необходимые формальности выполняет таможенная служба".

На вопрос о том, в какую часть провинции лучше инвестировать, Сунь Дахай сказал, что каждое направление - север, юг, запад, восток острова - обладает своими преимуществами. "Если инвесторы намерены вкладываться в финансовый сектор, сферу тропического сельского хозяйства, то лучше начать свой бизнес в городе Санья. Если есть интерес к сфере информационных технологий - лучше инвестировать в Хайкоу. Отрасль медицины - в Боао, а нефтехимический сектор - в район Янпу", - пояснил он.

Международный кластер

Как сказал присутствующий на мероприятии заместитель начальника информационного бюро отдела пропаганды партийного комитета провинции Фу Вэй, "на сегодняшний день Хайнань является горячей точка для занятия бизнесом".

Он также напомнил, что в апреле прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о решении создать на всей территории острова пилотную зону свободной торговли. Согласно плану властей, это запустит процессы глобализации экономики провинции и повысит привлекательность Хайнаня для иностранных инвесторов.

"К 2020 году Хайнань должен достичь успехов в строительстве зоны свободой торговли и усилении международной открытости острова, к 2025 году - обеспечить создание режима порта свободной торговли и усовершенствовать бизнес-среду. А к середине XXI века Хайнань должен превратиться в международный кластер с передовой экономической системой", - заявил Фу Вэй.

Центр туризма

По словам замначальника информационного бюро отдела пропаганды, наряду с развитием зоны свободной торговли и экономического потенциала острова власти провинции уделяют большое внимание продвижению туристической отрасли. Согласно плану, к 2025 году Хайнань должен превратиться в "международный центр туризма и потребления".

Фу Вэй указал, что на острове активно развивается международный пилотный кластер медицинского туризма "Лэчен", услугами которого пользуется большое число иностранных граждан, продвигается круизный туризм, количество иностранных приезжих, в том числе из России, постоянно растет.

Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с белоснежными пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира. По итогам 2018 года, остров посетили 76 млн китайских и иностранных туристов, из них 255,8 тыс. человек - российские граждане.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.