Якушев: систему предотвращения ЧП с бытовым газом не обновить без бюджетных субсидий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Проблема предотвращения ЧП с бытовым газом должна решиться с использованием государственного субсидирования, о снижении количества домов с газоснабжением речи не идет. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)

"На сегодняшний день, если мы будем говорить, кто за это будет платить, без субсидирований из бюджета это проблему не решить, потому что граждане вряд ли смогут потянуть такие серьезные изменения", - ответил он на вопрос о том, кто должен платить за установку системы безопасности.

При этом правительство не планирует снижать количество домов с газовым снабжением. "Мы так задачу не формулировали", - пояснил Якушев.

Он также рассказал о вариантах предупреждения утечек газа, которые предлагается использовать министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

"Арсенал и набор средств один и тот же: от простых, когда можно делать определенные добавки, для того, чтобы мы ощущали запах газа... до достаточно дорогих решений, когда ставятся так называемые "умные датчики", которые определяют утечку газа, и могут либо звуковым сигналом, либо подачей в диспетчерскую службу, которая следит за безопасностью как раз газоснабжения того или иного дома, сигнала о том, что где-то происходят какие-то проблемы", - сказал Якушев.

Вопрос газовой безопасности вновь стал актуальным после ЧП в Магнитогорске, где погибли 39 человек, и в Шахтах Ростовской области, где жертвами стали пять человек.

Минстрой РФ в январе 2019 года утвердил новый свод "Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления". В частности, он предписывает устанавливать в каждой квартире систему контроля концентрации газа и перекрытия его подачи при утечке, а также оборудовать жилье стеклопакетами, которые легко выбиваются взрывной волной.

Нововведения вступят в силу 6 июня 2019 года. Оснащение всех газифицированных домов в РФ газоанализаторами и сигнализацией, по предварительной оценке министерства, обойдется в сумму от 130 млрд до 300 млрд рублей.

О ПМЭФ

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.