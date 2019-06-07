Петербургский международный экономический форум - 2019. День второй

В Санкт-Петербурге идет второй день работы ПМЭФ.

Всего в ходе форума состоится 170 мероприятий деловой программы. Одним из основных событий второго дня станет пленарное заседание под названием "Формируя повестку устойчивого развития". На нем выступят президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министры Армении и Словакии Никол Пашинян и Петер Пеллегрини, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Модератором заседания станет журналист и телеведущая Софико Шеварднадзе.

Ознакомиться с программой мероприятий можно на сайте http://forumspb.com/ru.