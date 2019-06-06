Более 100 участников двух конкурсов "Лидеры России" получили назначения на высокие посты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Более 100 человек, которые приняли участие в конкурсах управленцев "Лидеры России" в 2018 и 2019 году, заняли руководящие должности в крупных компаниях и органах власти. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель конкурса, гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы нашими победителями гордимся, многие из них заметно продвинулись - у нас за два года больше 100 назначений на самые разные посты - губернаторов, замминистров, и в руководящие органы крупных компаний", - сказал Комиссаров перед началом сессии "Лидеры XXI", где он выступил в качестве модератора дискуссии.

Он также напомнил, что в регионах стали проводиться конкурсы по методике "Лидеров России". Уже прошли подобные мероприятия в Дагестане, Кабардино-Балкарии и на Сахалине, а летом пройдет конкурс в Санкт-Петербурге, подчеркнул Комиссаров.

По его словам, лидеры продолжают общение после завершения конкурсов в рамках клуба "Эльбрус", неформальных встреч и участия в крупнейших деловых мероприятиях страны. На ПМЭФ были приглашены победители второго конкурса "Лидеры России", добавил Комиссаров.

Принимавший участие в сессии ректор РАНХиГС Владимир Мау отметил, что одним из качеств лидера является готовность постоянно доказывать свои управленческие способности.

В свою очередь, победитель конкурса "Лидеры России", председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Правительства Санкт-Петербурга Юлия Аблец подчеркнула, что важнейшая составляющая конкурса - программа наставничества. "Именно наставник показал мне возможности госслужбы, продемонстрировал на примере своей структуры, как много полезного и нужного можно делать", - отметила она.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана АНО, носящая такое же название.

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. В финал вышло 300 человек, из которых 104 стали победителями.

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Финальный этап прошел 7-11 февраля 2018 года, победителями тогда стали 103 человека. При этом в программу наставничества вошли 140 участников, включая 37 финалистов. Более 80 участников первого конкурса получили кадровые назначения на высокие посты.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.