Общественная палата проведет слушания по проблемам информтехнологий в строительстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Общественная палата намерена провести слушания по проблематике применения информационных технологий в строительной отрасли. Об этом заявил секретарь палаты Валерий Фадеев, выступая на секции "Строительный и жилищно-коммунальный комплекс России: трансформация" в рамках Петербургского международного экономического форума.

В настоящее время стройкомпании, которые применяют технологии информационного моделирования (BIM-технологии), не могут конкурировать с недобросовестными подрядчиками, когда речь идет о госзаказе в области строительства школ, больниц и детских садов, заявил в ходе дискуссии генеральный директор группы "Эталон" Геннадий Щербина.

"Давайте мы договоримся, проведем в ближайшее время слушания по проблеме, привлечем из регионов людей, пригласим министерство ", - ответил Фадеев.

Щербина пояснил, что BIM-технологии уже широко применяются в коммерческих жилых проектах, но участвовать в конкурсах на возведение социальной инфраструктуры современные компании не могут, несмотря на то, что спроектированные таким образом здания экономичнее обычных на всем сроке эксплуатации. "Мы готовы строить. И если это (использование BIM в проекте - прим. ТАСС) будет законодательно внедрено - а мы уже знаем, что это активно внедряется в Градостроительный кодекс - то мы избавимся от недобросовестных застройщиков, которые берут подряды по 44-ФЗ и не исполняют свои обязательства", - сказал он.

Ранее заместитель министра строительства и ЖКХ России сообщил ТАСС, что до конца 2019 года планируется закрепить в Градостроительном кодексе понятия информационного моделирования, информационной модели и классификатора строительной информации, необходимые для внедрения BIM-технологий на территории России.

BIM (Building Information Modeling) - информационное моделирование здания, в его основе проектирование стройобъекта как единого целого. Изменение одного из параметров влечет автоматическое изменение связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, спецификаций и календарного графика. Внедрение BIM-моделирования в России входит в список целевых показателей реализации национального проекта "Жилье и городская среда".