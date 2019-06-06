Титов заявил об игнорировании Аветисяном и Юсуповым бизнес-этики в связи с делом Калви

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Акционеры банка "Восточный" Шерзод Юсупов и Артем Аветисян, показания которых легли в основу уголовного дела против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, игнорируют принципы корпоративной этики. Об этом заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

Так он прокомментировал отсутствие реакции двух бизнесменов на решение в их адрес со стороны комиссии по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

Комиссия по итогам рассмотрения жалобы Baring Vostok на Аветисяна и Юсупова заключила, что последний нарушил принципы корпоративной и деловой этики РСПП. Арбитры будут рекомендовать Юсупову отозвать свое заявление против Калви. Также комиссия предложит Юсупову и Аветисяну публично высказаться о том, что использовать уголовно-процессуальные методы при решении корпоративных споров недопустимо.

"Если их не волнует корпоративная этика, а, по всей видимости, их не волнует, потому что до сих пор никаких движений [с их стороны] не было… значит они не соответствуют хартии [корпоративной и деловой этики РСПП], - сказал Титов. - Значит, они должны выбыть из предпринимательского сообщества".

"Мы должны объявить им тогда систему неприятия и в качестве партнеров, - резюмировал бизнес-омбудсмен. - Мы как корпоративное сообщество должны выразить свое отношение к нарушению корпоративной этики. С такими людьми руки жать нельзя".

Дело Калви

Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал основателя и управляющего партнера инвестфонда Baring Vostok гражданина США Майкла Калви по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Под арест также были отправлены другие пять фигурантов дела. В апреле Калви отпустили из СИЗО под домашний арест.

По данным следствия, Калви с сообщниками организовал схему, по которой подконтрольное им "Первое коллекторское агентство" (ПКБ) в счет долга на 2,5 млрд рублей перед "Восточным" уступило банку 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Перед сделкой бумаги IFTG оценивались в 3 млрд рублей, следствие же дало другую оценку - 600 тыс. рублей (по экспертизе кипрской компании).

Дело против Калви было заведено по заявлению миноритарного акционера банка "Восточный" Шерзода Юсупова. Показания на финансиста также дали акционер банка Артем Аветисян и заместитель предправления Константин Рогов. Калви назвал обвинения в свой адрес ложью и связал их с внутрикорпоративным конфликтом акционеров "Восточного".