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ПМЭФ-2019

Чуйченко: кабмин примет меры по неухудшению условий до проведения "регуляторной гильотины"

Обсуждаются так называемые правила переходного периода, уточнил глава аппарата правительства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Правительство в настоящее время рассматривает регуляторные правила, которые будут применяться на переходный период до проведения "регуляторной гильотины". Об этом в кулуарах ПМЭФ заявил журналистам вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

"Мы сейчас обсуждаем так называемые правила переходного периода. Надо, конечно, стремиться к тому, что все, что мы делаем до момента, пока гильотина не вступит в силу, а это 1 января 2021 года, не должно дискредитировать идею и парадигму регуляторной гильотины, которые направлены на то, что правила должны быть современные, понятные, разумные и эффективные",- сказал Чуйченко.

Как ранее сообщалось, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал перечень указаний, согласно которым надзорные органы не должны допускать установления новых требований, ухудшающих регуляторные условия.

В соответствии с текстом поручений, федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сферах осуществления государственного контроля (надзора), на период реализации механизма регуляторной гильотины предписано не допускать установления новых требований, соблюдение которых подлежит проверке при осуществлении государственного контроля (надзора), не соответствующих поручению президента .

Премьер также поручил Минюсту и Минэкономразвития обеспечить контроль за исполнением данного пункта при проведении правовой и антикоррупционной экспертиз проектов нормативных правовых актов, оценке регулирующего воздействия проектов актов и государственной регистрации ведомственных нормативных правовых актов.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияЧуйченко, Константин АнатольевичПМЭФ-2019
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