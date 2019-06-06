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ПМЭФ-2019

Главы минэнерго РФ и Саудовской Аравии обсудят участие Эр-Рияда в российских СПГ-проектах

Их перечень пока не называется

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак планирует обсудить в четверг в Санкт-Петербурге с министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом участие саудитов в СПГ-проектах России. Об этом журналистам сказал российский министр.

"Планируем. Мы эти темы обсуждаем", - сказал он.

Новак не стал уточнять, по каким именно проектам будет вестись дискуссия, но подчеркнул, что эти вопросы остаются актуальными, несмотря на то что Saudi Aramco пока не удалось войти в "Арктик СПГ - 2" "Новатэка".

Ранее сообщалось, что Saudi Aramco интересуется СПГ-проектами в России и хочет получить минимум 30% от продаваемой "Новатэком" доли в проекте "Арктик СПГ - 2". Тем не менее российская компания продала 10% Total, а еще 20% - китайским компаниям. Таким образом, еще не найден покупатель на 10% доли в проекте.

"Новатэк" также недавно анонсировал свой третий СПГ-проект "Обский СПГ" на 4,8 млн т. Пока не сообщалось о возможном вхождении в него иностранного партнера.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияСаудовская АравияПМЭФ-2019
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