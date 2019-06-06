Псковские власти рассчитывают увеличить темпы газификации региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Администрация Псковской области намерена увеличить темпы газификации населенных пунктов Псковской области, начав с тех муниципалитетов, где расположены крупные аграрные и промышленные предприятия. Об этом в четверг сообщил ТАСС губернатор Михаил Ведерников в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Вопрос о газификации для Псковской области является актуальным. На территории Псковской области расположено более 8 тыс. сельских населенных пунктов, по этому показателю регион занимает второе место в РФ. При этом около 2 тыс. деревень не имеют постоянных жителей, а сами села разбросаны по территории области. На сегодняшний день уровень газификации Псковской области составляет 53%.

"Мы будем просить Алексея Миллера (председатель правления "Газпрома") рассмотреть возможность увеличения темпов газификации региона, потому что газификация Псковской области 53%, а если говорить о сельских территориях, это чуть больше 20%. А президент РФ ставил задачу, чтобы в течение десяти лет вопрос газификации российских регионов закрыть. Мы договорились, что мы расставим приоритеты", - сказал Ведерников.

По его словам, на данный момент в регионе насчитывается более 5 тыс. населенных пунктов, численность населения в каждом из которых не превышает десяти человек.

"Туда вести газ, конечно, смысла нет никакого. Но уже сегодня понимаем перспективы того или иного района в связи с тем, что строится свиноводческий комплекс, у нас сейчас два агропромышленных холдинга, почти по 1,5 млрд рублей [инвесторы] вкладывают в расширение своих мощностей. Мы видим населенные пункты, которые активно живут, там обновляется инфраструктура, мы в первостепенном порядке, конечно, будем газифицировать именно эти населенные пункты, потому что они сразу же в коротком варианте "Газпрому" будут давать поступления", - пояснил губернатор.

Приоритетные районы для газификации

Как уточнил Ведерников, в первую очередь темпы газификации будут увеличены в Пскове и Псковском районе, в городе Великие Луки и Великолукском районе, а также в Невельском районе.

"Это те районы, где у нас активно работают предприятия агропромышленного комплекса, промышленные предприятия. Ну и, безусловно, [в списке приоритетных] те населенные пункты, которые являются объектами для посещения туристами: это Печоры, Изборск, Порхов, Пушкинские горы", - резюмировал Ведерников.

Между "Газпромом" и администрацией Псковской области действуют соглашение о сотрудничестве и договор о газификации, а также программа развития газоснабжения и газификации региона до 2021 года. В течение 2005-2017 гг. компания построила в регионе 13 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 275,4 км. Суммарный объем инвестиций "Газпрома" в газификацию области составил 3,67 млрд рублей, а ее уровень увеличен с 32,8% до 43,6%.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.