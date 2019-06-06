Азаров: ситуация с "Дружбой" не скажется на инвестпривлекательности Самарской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Ситуация с загрязнением трубопровода "Дружба" не скажется на инвестиционной привлекательности Самарской области и не повлияет на объемы добычи нефти в регионе. Об этом заявил ТАСС губернатор региона Дмитрий Азаров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Сегодня следственные действия ведутся, и круг потенциально причастных в разной степени - с умыслом, по халатности - будет еще расширяться. Но этот вопрос находится в компетенции правоохранительных органов. Я уверен, что никоем образом это происшествие, которое возможно произошло в регионе, не сказывается на инвестиционной привлекательности Самарской области", - сказал он.

Азаров добавил, что ситуация не должна "хоть как-то сказаться на добыче нефти в регионе". "Рассчитываем, что добыча нефти не будет снижаться, а в этом году получим прирост", - отметил Азаров.

Ситуация с "Дружбой"

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе было умышленным.

По факту загрязнения возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко по итогам совещания договорились о мерах по очистке трубопровода, в результате чего поступление чистой нефти в направлении Польши должно произойти до середины июня. Поставки кондиционной нефти на территорию Белоруссии возобновились в начале мая.