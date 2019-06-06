Президент Болгарии призвал Россию к более гибкой политике цен на энергоресурсы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев надеется, что Россия будет использовать более гибкий подход в определении цен на энергоресурсы для Болгарии. Об этом он заявил журналистам по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Болгария и Россия являются стратегическими партнерами в энергетике и должны использовать более гибкий подход и механизмы в отношении договоров о долгосрочных поставках энергоресурсов, их актуализации и снижении цен. Возможности покупки ограниченных количеств природного газа от других поставщиков, но по конкурентным ценам, окажут в будущем все большее влияние на рынок энергоресурсов и у нас, и в регионе", - сказал Радев.

Президент Болгарии подчеркнул, что ждет от правительства страны конкретных решений по снижению цены на природный газ, так как от нее зависит стоимость энергии для конечных потребителей.

Отвечая на вопрос о строительстве АЭС "Белене", Радев напомнил о решении парламента и правительства Болгарии о том, что "проект должен быть реализован без государственных гарантий", так как Болгария не может на данный момент взять на себя риски по строительству атомной электростанции.

"У России есть желание участвовать в проекте, она предоставляет технологию и обеспечивает безопасность ее использования, но она ждет государственных гарантий по отношению к этому крупному проекту", - отметил Радев.

Президент Болгарии также указал, что Россия готова помогать в поддержке работоспособности военной техники, которая находится на вооружении болгарской армии. "Модернизация и перевооружение болгарской армии потребует многих лет и серьезных ресурсов, так что лучший вариант сохранить в рабочем состоянии то, что мы имеем", - отметил Радев.