Добыча нефти "Роснефти" в 2019 году вырастет на 1% в случае продления сделки ОПЕК+

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Добыча нефти и конденсата "Роснефти" при сохранении сделки ОПЕК+ в 2019 году вырастет на 1%, при отмене соглашения - на 3-4% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщил журналистам первый вице-президент компании Эрик Лирон в кулуарах ПМЭФ-2019.

Топ-менеджер компании отметил, что этот прогноз не учитывает инцидент, произошедший с трубопроводом "Дружба".

"Все зависит от того, будет ли продлена сделка ОПЕК+ об ограничении добычи. Если эти ограничения не будут отменены, то мы ожидаем увеличения добычи жидких углеводородов на 1% в 2019 году. Если же их отменят, то, как мы и говорили ранее, добыча может вырасти на 3-4%. Это без учета инцидента с "Дружбой", - сказал он.

Как сообщалось ранее, "Роснефть" по итогам 2018 года увеличила добычу углеводородов до 285,5 млн т, превысив уровень предыдущего года на 1,3%. При этом добыча нефти и конденсата выросла за отчетный период на 2,1%, до 230,2 млн т. В I квартале 2019 года "Роснефть" увеличила добычу нефти и конденсата на 3,9% - до 57,63 млн т, газа - на 1,5%, до 17,12 млрд куб. м. Добыча углеводородов возросла на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,9 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.