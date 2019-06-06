{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава МИД Мексики сообщил о продвижении на переговорах с США по вопросу пошлин

Переговоры сторон начались 5 июня

МЕХИКО, 6 июня. /ТАСС/. Мексиканская делегация в четверг смогла добиться некоторых успехов на переговорах с представителями властей США по вопросу пошлин. Об этом заявил в Вашингтоне министр иностранных дел латиноамериканской страны Марсело Эбрард.

"Да, я думаю, что сегодня успехи были, - приводит слова главы внешнеполитического ведомства газета El Universal. - Позднее мы вернемся к обсуждению ряда предложенных пунктов". Переговоры Мексики и США начались 5 июня.

Президент США Дональд Трамп 30 мая объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Спустя день он сообщил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Эбрард в связи с этим заявил, что его страна не несет ответственность "за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран", равно как и за рост потребления наркотиков в США.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тыс. человек только за первый квартал.

Теги
МексикаСШАТрамп, Дональд
Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
WSJ: запрет на полеты Boeing 737 MAX повлиял на развитие бизнеса аренды самолетов
Авиакомпании столкнулись с нехваткой самолетов в преддверии летнего сезона отпусков, отмечает газета
Читать полностью