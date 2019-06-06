Новак связал перевыполнение сделки ОПЕК+ в России с ремонтами НПЗ и ЧП с "Дружбой"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Россия в мае сократила добычу нефти сверх своей квоты по причине ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, а также в связи с остановкой транзита по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщил журналистам в четверг министр энергетики Александр Новак в кулуарах ПМЭФ.

"Во-первых, связано с тем, что компании сейчас вышли в ремонт [НПЗ] в большей степени, в том числе частично связано с необходимостью восстановления качества [нефти] в трубе. Не полностью, а частично", - сказал он.

По словам министра, такая ситуация с высоким уровнем падения добычи нефти характерна только для мая.

Как ранее сообщало Минэнерго, РФ в мае сократила добычу в рамках ОПЕК+ на 317 тыс. баррелей в сутки, тогда как квота составляет 228 тыс. баррелей в сутки.

ОПЕК и другие страны - производители нефти, не входящие в картель, в декабре прошлого года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Согласно этому решению, 11 стран ОПЕК, участвующих в соглашении, должны снизить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки - до 25,94 млн баррелей. Десять стран "не ОПЕК" в рамках этого соглашения должны снизить добычу на 383 тыс. баррелей в сутки - до 17,937 млн баррелей в сутки. Соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.