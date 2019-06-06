Утвержден первый резидент архангельской территории опережающего развития "Онега"

ТАСС, 6 июня. Министерство экономического развития России включило в реестр территорий опережающего развития (ТОР) первого резидента созданной в 2018 году архангельской ТОР "Онега". Инвестор создаст центр водного семейного отдыха, сообщила пресс-служба правительства региона.

"На полях Петербургского международного экономического форума было объявлено о включении в реестр Министерством экономического развития России первого проекта-резидента территории опережающего социально-экономического развития "Онега". Им стал аквапарк - центр водного семейного отдыха в Онеге, - говорится в сообщении. - Строительством аквапарка занимаются онежские предприниматели Андрей Дьячков и Елена Панчина".

По данным правительства, в аквапарке планируют оборудовать взрослый и детский бассейны, аттракционы. Здание аквапарка совмещено с гостиничным комплексом на 65 мест. "С помощью специалистов, строивших объекты в олимпийском Сочи, спроектирована система водоподготовки", - отмечается в релизе.

Постановление правительства РФ о создании ТОР "Онега" было подписано в марте 2018 года. Планируется создать не менее 90 новых рабочих мест и вложить не менее 265 млн рублей инвестиций. В Онеге градообразующими являются предприятия лесопереработки. В рамках ТОР планируется также создание лыжного биатлонного комплекса со спортивным городком, открытие туристическо-гостиничного комплекса, организация производства по приему, переработке и сбыту дикоросов.

В Архангельской области семь моногородов и поселений: Онега, Кизема, Новодвинск, Коряжма, Октябрьский, Североонежск и Северодвинск. Последние два относятся к моногородам со стабильной социально-экономической ситуацией. Для резидентов ТОР на федеральном уровне предусмотрен ряд преференций, среди которых пониженные тарифы страховых взносов, нолевая ставка налога на прибыль, уплачиваемая в федеральный бюджет.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.