"Перекресток" и "Карусель" в Москве с июля будут принимать пластиковую тару на переработку

ТАСС, 6 июня. Unilever и X5 Retail Group договорились установить в московских магазинах автоматы по приему использованной пластиковой тары. Соответствующее соглашение компании подписали на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила пресс-служба Unilever.

"Начиная с июля 2019 года подобные фандоматы будут принимать предназначенную для переработки пластиковую тару из-под продукции любых торговых марок внутри 10 ведущих магазинов сетей "Перекресток" и "Карусель" в Москве. Взамен устройства смогут выдавать ваучеры со скидкой на покупку продукции Unilever. По предварительным оценкам, каждый фандомат позволит партнерам проекта собирать от 200 до 600 кг высококачественного пластика в месяц", - говорится в сообщении.

Собранная упаковка будет перерабатываться во вторичное сырье и использоваться для производства новых партий пластиковых бутылок и флаконов.

Ранее гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщал, что в 2019 году планируется запустить пилотные проекты по установке фандоматов в трех крупных мегаполисах. Обсуждались, в частности, площадки в Москве и Нижнем Новгороде. О возможности установки фандоматов также заявлял зампредседателя правительства РФ Алексей Гордеев.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.