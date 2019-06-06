WSJ: запрет на полеты Boeing 737 MAX повлиял на развитие бизнеса аренды самолетов

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Запрет на использование самолетов Boeing 737 MAX после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии поспособствовал увеличению спроса на услуги компаний, предоставляющих в аренду авиалайнеры вместе с экипажем. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

По ее информации, многие мировые авиакомпании столкнулись с неожиданной нехваткой самолетов в преддверии летнего сезона отпусков, когда традиционно резко увеличивается число рейсов. Так, по данным издания, в общей сложности компании, в авиапарке которых числятся Boeing 737 MAX, практически мгновенно недосчитались 370 лайнеров. Еще несколько десятков новых машин не были доставлены заказчикам за последние три месяца - в среднем Boeing поставлял около 50 самолетов ежемесячно. Ситуация осложнилась тем, что за новыми лайнерами в преддверии лета невозможно было обратиться и к прямому конкуренту Boeing - европейской авиастроительной корпорации Airbus, так как заказы на ее продукцию расписаны на долгое время вперед.

В связи с этим, по данным The Wall Street Journal, резко увеличился спрос на услуги авиакомпаний, которые предоставляют в аренду свои самолеты, снабжая их всем необходимым для полета, в том числе - летным экипажем и бортпроводниками, а также покрывают страховые расходы. В их числе газета упоминает португальскую EuroAtlantic Airways, латвийскую SmartLynx Airlines и литовскую Avion Express. По данным издания, в среднем указанные авиакомпании запрашивают у клиентов порядка $300 тыс. в месяц за использование самолетов Boeing 737 или Airbus A320.

10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек. После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.