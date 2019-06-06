Псковские власти рассчитывают получить федеральную поддержку для сохранения "Псковавиа"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Администрация Псковской области рассчитывает получить федеральную поддержку авиакомпании "Псковавиа", которую планируется вернуть в региональную собственность для развития аэропортового направления предприятия. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Михаил Ведерников.

Ранее власти Псковской области заявляли о намерении вернуть в собственность региона 100% акций "Псковавиа", летный сертификат которой по решению Росавиации был аннулирован. Ожидается, что это произойдет после расторжения договора о приватизации с инвестором - компанией "Аэропорт Сиверский", под чьим контролем сейчас находятся 75% акций.

"Мы ведем переговоры с федеральным центром. Есть понимание, что определенная поддержка может быть оказана. <...> Рассчитываю, что найду понимание [в правительстве РФ] по этому вопросу, чтобы [оставить действующий аэропорт]. Мы посоветовались с Минтрансом РФ, с профильным вице-премьером РФ и приняли решение, что не будем развивать компанию, не будем летать, и все свое внимание сосредоточим на аэровокзальном комплексе", - сказал губернатор.

В октябре 2018 года "Аэропорт Сиверский" (входит в структуру "Евросиба") выиграл конкурс на пакет акций авиаперевозчика, приобретя его за 55 млн рублей. Весной 2019 года "Аэропорт Сиверский" подал иск в Арбитражный суд Псковской области по признанию договора купли-продажи акций ОАО "Псковавиа" недействительным. Позже в суд с исками о признании "Псковавиа" банкротом обратили четыре кредитора авиапредприятия. Кроме того, аналогичное заявление поступило от Федеральной налоговой службы (ФНС).

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.