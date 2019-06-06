Три солнечные электростанции общей мощностью 35 МВт планируют построить в Башкирии

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Группа компаний "Хэвэл", специализирующаяся на солнечной энергетике, построит в Бурзянском районе Башкирии две солнечные электростанции (СЭС) на 10 МВт до конца 2019 года. Еще одну станцию в Стерлибашевском районе планирует создать компания "Солар Системс", соответствующие соглашения подписаны в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба главы республики.

"Соглашение предусматривает строительство двух солнечных электростанций в Бурзянском районе - Верхней Бурзянской СЭС и Нижней Бурзянской СЭС совокупной мощностью 10 МВт. Инвестиции в проект превысят 1 млрд рублей, ввод обеих станций в эксплуатацию запланирован до конца 2019 года", - говорится в сообщении.

Сейчас муниципалитет снабжается электричеством одноцепной линией электропередачи протяженностью 100 км. Две СЭС мощностью по 5 МВт будут оснащены системами хранения энергии, и в случае аварийного отключения электричества смогут обеспечить электроэнергией социальные объекты, добавили в пресс-службе. "Хэвэл" уже реализовал в республике три инвестпроекта в области солнечной энергетики суммарной мощностью более 40 МВт, инвестировав в регион порядка 5 млрд рублей.

Еще одну СЭС в Башкирии мощностью 25 МВт построит ООО "Солар Системс", соглашение об этом также подписано на ПМЭФ. Компания инвестирует в проект в Стерлибашевском районе порядка 3,7 млрд рублей. "Продажу электроэнергии и мощности [с этого объекта] на оптовом рынке планируется начать с 1 мая 2020 года", - отметили в пресс-службе.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.