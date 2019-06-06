Фонд развития моногородов снизил минимальный размер беспроцентного займа до 5 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Минимальный размер льготного займа от Фонда развития моногородов снижен в два раза - с 10 до 5 млн рублей, сообщила ТАСС глава фонда Ирина Макиева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Планка была у нас нижняя 10 [млн рублей], и по заявке предпринимателей мы эту планку как раз в преддверии ПМЭФ снизили в два раза. Теперь у нас заем называется 5-250", - сказала Макиева.

В марте фонд открыл прием заявок на предоставление беспроцентных займов для предпринимателей, которые планируют реализовать проекты в моногородах. Предлагалось выдавать займы размером от 10 до 250 млн рублей на срок до 15 лет, отсрочка по погашению долга составит не более трех лет. При этом собственных средств инвестора должно быть не менее 20%.

По словам Макиевой, снижение минимального размера займа позволит поддержать большее количество предприятий, которые важны для развития моногородов. "За счет средств фонда мы можем выдать, например, 4 раза по 250 млн [рублей], и тему закрыть. Либо выдать по 10, по 5 млн рублей. Это сложнее, получается, нам больше работы, но мы заинтересованы в том, чтобы запустить движение в городе, а не просто создать производство", - уточнила она.

В бюджете фонда, как сообщалось ранее, на новые инвестпроекты в 2019 году заложено 1,3 млрд рублей. Если этот ресурс будет исчерпан, у организации есть возможность запросить у Минэкономразвития РФ дополнительное финансирование. Фонд развития моногородов учрежден в 2014 году Внешэкономбанком, он занимается формированием условий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.