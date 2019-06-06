Объем инвестиций в новое калийное производство в Пермском крае составит 155 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Пермского края, Минпромторг РФ и компания "Уралкалий" подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) два специнвестконтракта (СПИК) о создании в регионе Половодовского комплекса добычи руды и строительстве нового рудника на Соликамском калийном рудоуправлении (СКРУ-2). Общий объем инвестиций в проекты составит более 155 млрд рублей, сообщается на сайте правительства региона.

"Состоялось подписание двух специальных инвестиционных контрактов (СПИК), в рамках которых компания "Уралкалий" планирует реализовать два новых проекта по увеличению производства калийных удобрений в Пермском крае - СКРУ-2 и Половодовский калийный комбинат. Общий объем инвестиций составит более 155 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что запустить новое производство на СКРУ-2 компания планирует в 2024 году, объем производства удобрений составит до 2,3 млн тонн в год. Работа на Половодовском калийном комбинате должна начаться в 2027 году, мощность производства - до 2,8 млн тонн в год. На двух предприятиях намерены создать порядка 1,9 тыс. рабочих мест.

За время реализации проектов консолидированный бюджет края получит более 8 млрд рублей. "Успешная реализация проектов позволит увеличить присутствие России на мировых экспортных рынках и поддержит рост внутреннего потребления удобрений. Кроме того, это обеспечит создание новых рабочих мест непосредственно на предприятии, а также в смежных отраслях, связанных с функционированием объекта, существенно увеличить объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты всех уровней", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск. География продаж компании насчитывает более 60 стран, основные рынки сбыта - Бразилия, Индия, Китай, Юго-Восточная Азия, Россия и страны Европы. , что способствует значительному росту спроса на калийные удобрения.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.