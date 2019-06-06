Власти Севастополя прорабатывают программу субсидирования ставок по ипотеке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Программа субсидирования ипотечных ставок для молодых специалистов - работников бюджетной сферы разрабатывается в Севастополе, сообщил ТАСС губернатор Дмитрий Овсянников в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Разрабатываем программу субсидирования процентных ставок для специалистов бюджетных отраслей", - сказал губернатор.

Он уточнил, что в первый год субсидии планируется предоставить не менее чем 100 бюджетникам, а в будущем увеличивать число выплат. "Это огромная нагрузка на бюджет. Особенно - если субсидировать ставку до 4-5%", - сказал Овсянников.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).

Согласно паспорту нацпроекта "Жилье и городская среда", одной из его задач является формирование системы ипотечного кредитования со ставкой для клиента банка ниже 8%.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.