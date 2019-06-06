Премьер Абхазии и глава Минкавказа РФ провели встречу на полях ПМЭФ-2019

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Вопросы формирования новой инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы обсудили на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) премьер-министр Абхазии Валерий Бганба и министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. Об этом сообщила пресс-службе правительства Абхазии.

Делегация правительства Абхазии во главе с премьер-министром прибыла в Санкт-Петербург по приглашению организаторов форума для участия в мероприятии.

"На полях экономического форума Валерий Бганба встретился с министром Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботаревым. Повесткой встречи стали вопросы формирования будущей Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы, которую планируют утвердить в рамках предстоящего восемнадцатого заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Бганба и Чеботарев обсудили "стадии исполнения решений семнадцатого заседания межправкомиссии и контроль целевого использования средств текущей финансовой помощи".

Реализуемая в настоящее время инвестпрограмма на 2017-2019 годы составляет 5,8 млрд рублей. За 10 лет объем российской финансовой помощи Абхазии составил около 40 млрд рублей.

В первый день работы ПМЭФ, по информации пресс-службы кабмина, делегация Абхазии посетила павильон Краснодарского края, где осмотрела выставку винной продукции Кубани. Абхазские делегаты приняли участие в деловой программе, стали гостями мероприятия краснодарского павильона - стратегической сессии "Российское вино: уже серьезно!". По завершении деловой программы премьер-министр республики губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обменялись памятными подарками.