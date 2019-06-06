Путин 7 июня выступит на пленарном заседании ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как сообщил ранее журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков, президент в своем выступлении остановится на проблемах мировой экономики и политики, а также подробно расскажет о реализуемых в РФ национальных проектах. Ожидается, что Путин "сформулирует некоторые идеи по оптимизации системы глобального управления и ее приведения в соответствие с принципами равенства, взаимного уважения и учета интересов друг друга", добавил Ушаков.

К участию в пленарной сессии также приглашены председатель КНР Си Цзиньпин, который с 5 июня находится в России с государственным визитом, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава кабмина Словакии Петер Пеллегрини, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Модератором пленарной сессии станет российская журналистка и телеведущая Софико Шеварднадзе. По окончании выступлений лидеры традиционно ответят на вопросы участников заседания.

Пленарной сессии в пятницу будет предшествовать встреча Путина и Си Цзиньпина с участниками II Российско-Китайского энергетического форума. В их числе - топ-менеджеры более 50 российских и около 60 китайских концернов. Модерировать дискуссию будет депутат Госдумы, член Общественной палаты Евгений Примаков.

Этот форум организован "Роснефтью" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) при поддержке фонда "Росконгресс". Целью его работы является развитие диалога между Россией и Китаем в области энергетики, повышение эффективности и расширение портфеля совместных проектов, привлечение инвестиций.

Как ранее отмечал Ушаков, Китай - крупнейший экономический партнер России. В 2018 году товарооборот двух стран увеличился на 24,5% и достиг рекордной отметки в $108 млрд. Россия занимает лидирующие позиции по поставкам в КНР сырой нефти. Развивается и многоплановое сотрудничество в сфере мирного атома.

Встреча с генсекретарем ООН и представителями бизнеса

Российский лидер также планирует провести в Санкт-Петербурге отдельную встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Основными темами переговоров, как ожидается, станут укрепление взаимодействия России и ООН, ситуация в Сирии, Венесуэле и вокруг КНДР, а также другие актуальные вопросы глобальной повестки дня.

Как сообщал ранее помощник президента Ушаков, Россия, будучи страной-основательницей ООН и постоянным членом Совета Безопасности, проводит линию на укрепление центральной роли организации в мировых делах. Москва, по его словам, выступает за верховенство международного права и Устава ООН, суверенное равенство государств, неприменение силы и недопустимость пересмотра итогов Второй мировой войны.

В планах российского лидера значится и беседа с премьер-министром германской федеральной земли Саксония Михаэлем Кречмером. В целом, по словам Ушакова, у Путина "будет много двусторонних контактов в кулуарах форума - некоторые из них запланированы, некоторые даже не предусматриваются никакой программой". Представитель Кремля анонсировал "активное, в том числе и неформальное общение президента с участниками форума".

Владимир Путин традиционно проведет на площадке форума встречу с главами крупнейших иностранных компаний. Как отмечал Ушаков, представители бизнеса "поделятся мнением, как активизировать привлечение иностранных инвестиций и создание в России высокотехнологичных производств".