Лимаренко: строительство соцобъектов на Сахалине осложнено нехваткой подрядчиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Смещение сроков строительства некоторых объектов социальной инфраструктуры в Сахалинской области, финансируемое единой субсидией на развитие центров экономического роста в ДФО, связано с нехваткой подрядчиков на столь большие объемы строительства. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал врио губернатора региона Валерий Лимаренко.

Как заявил в конце мая полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, строительство 12% социальных объектов в Сахалинской области ведется со смещением сроков.

"У нас самое большое количество объектов среди всех субъектов ДФО, у нас объем финансирования составляет десятки миллиардов, и у части этих объектов есть отставание от 10 до 50 дней. В основном задержки связаны с конкурсными процедурами, провал возникает, когда на конкурс не выходят компании. Проблема островного региона в том, что строителям непросто попасть к нам: чтобы строительная компания приехала к нам трудиться, нужны очень большие усилия. И еще большие сложности возникают на Курильских островах, поэтому, в этом смысле, у нас ограниченная конкуренция", - рассказал Лимаренко.

Он добавил, что строительство всех объектов, и в этом он заверил Трутнева, власти Сахалина завершат вовремя. Уже сейчас конкурсные процедуры проводятся на три года вперед, чтобы в последующем этой проблемы не возникало.

"Фактически, мы создаем условия, заинтересовываем строителей. После Москвы и Санкт-Петербурга, мы - самый интересный регион в плане вложений, то есть у нас колоссальный объем развития. В этой ситуации крупные компании должны обратить на нас внимание. Мы уже ведем переговоры с некоторыми из них", - рассказал глава области.

Постановление о выделении единой субсидии дальневосточным регионам на строительство социальных объектов председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал в июне прошлого года. Всего на Дальнем Востоке выделено 57 центров экономического роста, в которых проживает 80% населения региона или 6,6 млн человек.