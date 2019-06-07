Власти Приморья сообщили о завершении сделки по продаже отелей Hyatt во Владивостоке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Сделка по продаже недостроенных гостиничных комплексов Hyatt в центре Владивостока завершена, оплата состоялась, власти ожидают, что в ближайшее время покупатель предоставит дорожную карту достройки. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Сейчас, когда прошли оплаты, компания, которая выкупила их, я думаю, в ближайшее время предоставит дорожную карту по их достройке и вводу в эксплуатацию, концепт. Я думаю, что к форуму (Восточному экономическому форуму в сентябре - прим. ТАСС) они концепт и дорожную карту по вводу этих объектов сделают", - сказал Кожемяко. По его словам, в рамках достройки объектов предстоит решить также вопросы благоустройства прилегающей территории и подъездных путей, которые относятся к ведению городских властей.

Российский аукционный дом (РАД) 15 апреля продал отели на Корабельной набережной и мысе Бурном во Владивостоке за 1,6 млрд рублей и 2,1 млрд рублей соответственно. Покупателем обоих лотов стало ООО "Парк-отель "Бурдугуз".

Строительство двух пятизвездочных отелей Hyatt было включено в программу подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года, однако объекты не были построены в срок и до сих пор не сданы в эксплуатацию, хотя находятся в высокой степени готовности. Бюджетные инвестиции в строительство гостиниц составили более 14 млрд рублей. Депутаты законодательного собрания Приморского края несколько раз увеличивали объемы финансирования строительства, сроки сдачи объектов не раз переносились, но ни один из них не был выдержан.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.