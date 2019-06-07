Приморские власти дадут обоснование цены строительства моста на остров Елена в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Приморья в 2020 году представят правительству обоснование цены строительства моста на остров Елена. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"В ближайшее время мы будем проводить процедуры, связанные с поиском проектных решений по обоснованию цены. В 2020 году уже будем формировать повестку, связанную с проектированием и строительством. Нам сейчас нужно подготовить до июня, я думаю, на это уйдет полгода, месяцев девять, обоснование цены с тем, чтобы потом представить эти материалы в правительство Российской Федерации для выполнения поручений президента по финансированию этого проекта и приступить непосредственно к проектированию и созданию рабочей документации", - рассказал Кожемяко, добавив, что 2020 год будет "стартовой позицией в реализации этого проекта".

Мост на остров Елена должен стать одним из важнейших элементов Владивостокской кольцевой автодороги. Он позволит разгрузить центральные улицы города и район Эгершельда, где находится Владивостокский морской торговый порт. Реализация проекта, по словам Кожемяко, даст возможность порту увеличить грузооборот и доставлять грузы не через центральные улицы города, а в объезд, через остров Русский, а также облегчит движение частного транспорта, в частности, тех автомобилей, которые движутся на выезд из города и в сторону аэропорта.

Еще один крупный проект в области транспорта во Владивостоке - реконструкция Некрасовского путепровода. Кожемяко рассказал, что в 2020 году планируется подготовить в 2020 году обоснование цены и найти проектные решения, которые позволят минимизировать неудобства для жителей на время работ. Реконструкция этого объекта будет вестись совместно с реконструкцией Рудневского моста, важной транспортной артерии города. По словам Кожемяко, для реализации этих проектов потребуется финансовое участие федерального центра.

Президент РФ Владимир Путин 25 апреля провел рабочую встречу с Кожемяко. Глава государства поддержал предложение Приморского края о необходимости моста на остров Русский через остров Елена и реконструкцию путепровода Некрасовский до Зари, что существенным образом повлияет на транспортную ситуацию во Владивостоке.

Транспортные проекты

Строительство Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД) предусмотрено генпланом города, утвержденным в феврале 2018 года. Магистраль должна соединить мостами Владивосток с новыми территориями острова Русский и закольцевать движение вокруг центральной части города. Предполагается, что дорога длиной 22,8 км пройдет вдоль Амурского залива.

Некрасовский путепровод - крупная транспортная артерия, которая соединяет южную часть столицы Приморья с северной, где соединяется с федеральной трассой Владивосток - Хабаровск. Трасса была проложена в 1963 году, но спустя 30 лет перестала справляться с возросшим транспортным потоком, решено провести реконструкцию. Строительство новой развязки началось в 2002 году, когда построили эстакаду протяженностью почти 900 м.