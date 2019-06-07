Амурский судостроительный завод частично докапитализируют в 2019 году

ХАБАРОВСК, 7 июня. /ТАСС/. Средства на докапитализацию Амурского судостроительного завода в Хабаровском крае поступят на предприятие в 2019 году, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Соответствующие вопросы обсудили губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на площадке Петербургского международного экономического форума.

"Во время беседы глава ОСК заявил, что вопрос докапитализации завода - дело времени: решение принято положительное и часть средств поступит на предприятие уже в этом году. Основная же часть финансирования для оздоровления предприятия поступит в следующем году", - говорится в сообщении. Докапитализировать завод будет ОСК через участие в госпрограммах, в том числе в госпрограмме судостроения, уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора. Сумму докапитализации там назвать не смогли.

"Сейчас просчитываем, сколько сможем докапитализировать в этом году, а сколько в следующем. Но однозначно, что это будет", - приводятся в сообщении слова Рахманова.

Ранее сообщалось, что объем необходимых дополнительных вливаний в завод оценивается в 10,5 млрд рублей. 3,4 млрд рублей из них, по данным пресс-службы, - это сумма задолженности предприятия перед ОСК.

Амурский судостроительный завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) находится в Комсомольске-на-Амуре, работает с 1936 года. Завод испытывает финансовые трудности, докапитализация закроет накопленные за длительный период отсутствия заказов убытки. В мае предприятие сообщало о срыве сроков сдачи паромов для Сахалина.