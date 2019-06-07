Сахалинская область и ВЭБ.РФ в июне подпишут дорожную карту о поддержке инвесторов региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Сахалинской области и ВЭБ.РФ (Внешэкономбанк) в июне 2019 года намерены подписать дорожную карту мероприятий по финансовой поддержке инвесторов, вкладывающих средства в развитие региона. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме рассказал врио губернатора области Валерий Лимаренко.

В конце апреля глава государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов заявил журналистам, что Внешэкономбанк готов выдать Сахалинской области кредит на реализацию проектов в Южно-Сахалинске и Корсакове. При этом суммы не назывались.

"Важно понимать, что речь идет не о кредитовании области, а о финансировании инвесторов, которые будут вкладывать в региональные проекты как собственные средства, так и средства, привлеченные от ВЭБа. То есть все обязательства перед банком берет на себя бизнес. Параметры финансирования уточняются, но речь идет о десятках миллиардов рублей общих инвестиций. В июне подпишем с ВЭБ.РФ дорожную карту мероприятий по финансовой поддержке инвесторов, которые хотят вложиться в Сахалинскую область", - рассказал Лимаренко.

Он добавил, что ключевыми для области являются проекты по формированию комфортной городской среды в Южно-Сахалинске и Корсакове, а также по строительству новых жилых кварталов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.