Власти ЕАО планируют объединить поселения и сократить чиновников для баланса бюджета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Еврейской АО намерены объединить несколько поселений и сократить около 100 чиновников для достижения сбалансированности бюджета. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор области Александр Левинталь.

"Подготовили ряд мероприятий по увеличению доходности, сокращению расходной части бюджета. В части сокращения расходов стараемся подрезать приоритетные вплоть до реорганизации местного самоуправления за счет объединения образований", - сказал Левинталь.

Он отметил, что в регионе много небольших населенных пунктов, ресурса которых хватает только на зарплату чиновникам, а не на нужды поселения. Планируется объединить 8-10 расположенных рядом поселений в три населенных пункта, в двух образованиях - совместить районные администрации с администрациями районных центров, сделать единый городской округ на примере Облученского городского поселения и Облученского района, а затем распространить этот опыт на другие населенные пункты.

Левинталь подчеркнул, что все подобные изменения будут происходить с учетом мнения населения. Если люди будут против, власти проведут разъяснительную работу, информируют, куда будут устроены сотрудники администраций, сколько средств в результате будет получать поселение и на что эти деньги будут направлены. По словам главы региона, сокращено будет около 100 чиновников. Эти мероприятия помогут сконцентрировать финансирование, повысить контроль на местах, улучшить процесс управляемости. Процесс пройдет в 2020-2023 годах.

"По повышению доходной части бюджета начали мероприятия по эффективному использованию земли. Земля - одно из наших богатств", - сказал Левинталь, добавив, что стоимость аренды земли в области низкая и некоторые наживаются на пересдаче в аренду, присваивая разницу.

Он отметил, что ряд районов, где стоимость аренды подняли, находится в лучшем экономическом положении, нежели те, которые оставили все как есть. "Необходимо рачительное использование земли. Конечно, мы не должны задирать аренду, важно, чтобы стоимость была разумной и фермеры могли работать", - подчеркнул глава региона. Он сообщил, что для повышения доходной части бюджета рассматривается также расширение поддержки малого бизнеса и многие другие направления. При этом губернатор отметил, что региону необходима и поддержка федерального центра: разрыв между доходной и расходной частью бюджета в регионе составляет 2 млрд рублей.