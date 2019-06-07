СМИ: в Бразилии суд упростил процедуру приватизации госпредприятий

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июня. /ТАСС/. Федеральный верховный суд Бразилии в четверг частично снял запрет на приватизацию правительством госкомпаний без согласования с парламентом, сообщил телеканал Globo.

Теперь исполнительная власть получит право передавать в частные руки дочерние предприятия 46 головных госфирм страны. Среди активов, которых коснулась либерализация порядка смены формы собственности, 36 входят в структуру Petrobras, работающей в нефтегазовой отрасли, еще 30 подчиняются Eletrobras, занимающейся электроэнергетикой, 16 принадлежат крупнейшему госбанку Banco do Brasil. Для приватизации материнских компаний правительству по прежнему требуется согласие законодателей.

Министр энергетики Бразилии Бенту Албукерке приветствовал данное решение судей, которые несколько раз откладывали его окончательное принятие. "Это позволит в условиях текущего политического курса на открытие рынка нефтепродуктов и природного газа повысить конкуренцию и обеспечить более справедливую тарифную сетку, что [в свою очередь] является важнейшим условием восстановления экономического и промышленного роста страны", - приводит телеканал слова чиновника.

Приватизация госкомпаний, наряду с пенсионной и налоговой реформой является одним из наиболее приоритетных направлений работы новых бразильских властей во главе с ультраправым президентом Жаиром Болсонару. По мнению руководства экономического блока правительства, эти меры позволят в ближайшие два-три года создать до 10 млн новых рабочих мест и привлечь иностранных инвесторов.