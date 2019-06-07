Сумма господдержки проекта по производству метанола в Приамурье составит 4,9 млрд рублей

ТАСС, 7 июня. Сумма государственной поддержки проекта по производству метанола в городе Сковородино Амурской области в 4,9 млдр рублей подтверждена. Об этом сообщил в пятницу ТАСС губернатор Амурской области Василий Орлов на Петербургском международном экономическом форуме.

"Ранее озвученная сумма в 4,9 млрд рублей подтверждается, было заседание подкомиссии. Мы со своей стороны на этой сессии уже уточняем порядка 100 млн бюджетных [средств], чтобы начать готовить проектную документацию", - сказал губернатор.

Он уточнил, что 2,9 млрд рублей из средств господдержки должны пойти на создание непосредственно инфраструктуры завода и 2 млрд рублей - на развитие социальной инфраструктуры города Сковородино.

Как уточнили в пресс-службе региона, 2 млрд рублей в городе пойдут на реализацию пяти мероприятий, а именно около 1 млрд рублей будет направлено на строительство сетей водоснабжения и водоотведения, строительство новых очистных сооружений, на 400 млн рублей будут выполнены дорожные работы, еще 566 млн рублей будут направлены на строительство школы и детского сада на 219 мест, а 40 млн рублей получит муниципальная больница.

Проект по созданию производства метанола на базе собственного железнодорожного нефтеналивного терминала в городе Сковородино Амурской области реализует компания "Технолизинг" (входит в Группу ЕСН) с 2014 года. Планируется, что объем производства составит около 1 млн тонн в год. Частные инвестиции в проект составляют 49 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать 270 рабочих мест.