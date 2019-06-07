Пробное движение поездов по мосту через Амур в Китай запустят в конце года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Движение поездов по строящемуся трансграничному железнодорожному мосту Нижнеленинское (Еврейская АО) - Тунцзян (Китай) запустят до конца 2019 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС во время Петербургского международного экономического форума губернатор области Александр Левинталь.

Мост Нижнеленинское - Тунцзян - первый железнодорожный мост между странами. Его длина - 2209 м, 309 из них приходится на российскую сторону. Китай уже завершил строительство своей части. Сроки сдачи моста неоднократно переносились.

"До конца года основные моменты со стройкой завершат. В следующем году мост запустят в постоянную эксплуатацию, но пробное движение поездов хотят запустить до конца этого года", - сказал Левинталь.

Российская часть моста уже соединена с китайской. Сейчас, сообщил губернатор, идет монтаж рельсового оборудования, на место завозятся специальные основания для монтажа. Левинталь добавил, что до конца 2019 года будет сдана первая очередь пункта пропуска, которая сможет обеспечить проезд пробных поездов. Далее будет строиться вторая очередь для наращивания грузовых потоков.

Параллельно идет строительство подъездных путей от Биробиджана. Этим занимается РЖД, финансирование в размере нескольких миллиардов рублей выделено и задержек по этому направлению не будет, сказал Левинталь. Частной компанией у моста строится логистический центр, основные работы также завершат к концу 2019 года.

Соглашение о строительстве моста было подписано в 2013 году. На 25% (2,5 млрд рублей) объект финансирует Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, на 75% - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) через российско-китайский фонд (CIC). По мосту в КНР планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию и другие товары. Первоначально стоимость объекта оценивалась в 9 млрд рублей. Во время Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор ЕАО Александр Левинталь заявил, что проект требует увеличения финансирования.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.